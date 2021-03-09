В Житомирской и Тернопольской областях болеют COVID-19 по третьему разу

Врачи говорят, что 60 человек заболели COVID-19 во второй раз, а три человека подхватили болезнь уже по третьему кругу.

Первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в регионе фиксируют случаи заболевания COVID-19 в третий раз. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди третий раз заболели COVID-19", — сказала она.

По ее словам, в регионе не ведут статистику повторных заражений коронавирусом. Остапченко добавляет, что особенностей течения COVID-19 при втором повторном заболевании нет.

На Тернопольщине также сообщают о случаях третьего заражения коронавирусом. Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев говорит, что COVID-19 второй раз диагностировали у более шестидесяти жителей региона, а у трех человек эту болезнь обнаружили в третий раз.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области с начала эпидемии выявили 17 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам львовского врача-пульмонолога Анатолия Невзгоды, повторный Covid-19 дает тяжелые осложнения у пациентов с сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония и ожирение.

Он добавил, что иммунитет у переболевших держится несколько месяцев.

В свою очередь в Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.