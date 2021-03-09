На Житомирщині й у Тернопільській області втретє хворіють COVID-19

Лікарі кажуть, що 60 людей захворіли на COVID-19 удруге, а три людини підхопили хворобу вже по третьому колу.

Перша заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко повідомила, що в регіоні фіксують випадки захворювання COVID-19 втретє. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми фіксуємо поодинокі випадки, коли люди втретє захворіли COVID-19", — сказала вона.

За її словами, у регіоні не ведуть статистику повторних заражень коронавірусом. Остапченко додає, що особливостей перебігу COVID-19 під час другого повторного захворювання немає.

На Тернопільщині також повідомляють про випадки третього зараження коронавірусом. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, що COVID-19 вдруге діагностували у понад шістдесят жителів регіону, а у трьох осіб цю хворобу зафіксували втретє.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Львівській області з початку епідемії зафіксували 17 випадків повторного зараження коронавірусом. За словами львівського лікаря-пульмонолога Анатолія Невзгоди, повторний Covid-19 дає важкі ускладнення у пацієнтів із супутніми хворобами, такими як цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Він додав, що імунітет у тих, хто вже перехворів, тримається кілька місяців.

Зі свого боку, у Південній Кореї знайшли своє пояснення випадків повторного зараження, заявивши, що вся справа — у високій чутливості тестів. Медики пояснюють, що в зіскрібки для ПЛР-тестів часто потрапляють частинки "мертвого" вірусу, що залишився в тілі людини.