В морвокзал Одессы прибыла группа кораблей НАТО (фото)

Противоминная группа NATO примет участие в военных учениях совместно с ВМС Украины в акватории Черного моря.

В одесский порт прибыла вторая противоминная группа NATO SNMCMG2. Об этом сообщает АрмияИнформ.

В состав кораблей входят: судно из Испанского королевского флота TAJO, LUPU DINESCU Румынии, а также два корабля турецких Военно-морских сил — корабль обеспечения S. MEHMET PASA и противоминный корабль AYVALIK. Корабль обеспечения ВМС Турции является флагманом группы. Возглавляет группу капитан Военно-морских сил Турции Юсуф Карагюлле.

[ + – ] Испанский корабль TAJO. Фото: "Армия Информ"

Из-за пандемии коронавируса, посещение военных кораблей посетителями не предусмотрено.

Во время визита планируется встреча с командованием украинских ВМС. Цель визита — участие в военных учениях совместно с Украиной в акватории Черного моря.

[ + – ] Корабль турецких ВМС Фото: "Армия Информ"

2-ая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, которая состоит из одного флагманского судна и до 7-8 тральщиков. Их цель — поиск, реагирование и уничтожение морских мин, а также сопровождение других типов кораблей через минные поля.

Напомним, 25 февраля натовские корабли зашли в акваторию Черного моря. Сперва они отправились на военные болгаро-румынские учения "Посейдон". Сейчас они прибыли в порт Одессы.