В Черное море зашла группа военных кораблей НАТО для учений с ВМС Украины

Корабли из Турции, Болгарии, Румынии и Испании войдут в порт Одессы после проведения болгаро-румынских учений.

В акваторию Черного моря для проведения учений с Военно-морскими силами Украины вошла 2-ая постоянная противоминная группа НАТО. Об этом сообщает пресс-центр NATO.

В составе группы военные корабли из Турции, Болгарии, Румынии и Испании. Сперва группа направится на учения "Посейдон", которые совместно проводит Румыния и Болгария. После чего натовские корабли прибудут в Одессу для совместных учений уже с украинскими моряками.

"Развертывание SNMCMG2 в Черном море — важная возможность, способствующая достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия", — заявил командующий группой капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.

Планируется осуществление патрулирования морской безопасности в международных водах для повышения уровня проинформированности военного блока о морской ситуации.

Напомним, в США успешно провели ходовые испытания патрульного катера "Айленд", который вскоре передадут в ВМС Украины.

28 января сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел эсминец США с крылатыми ракетами. Американский боевой корабль прибыл "для проведения регулярных операций по обеспечению безопасности на море, а также учений с союзниками и партнерами в регионе".