В Черное море вошел еще один эсминец США, оснащенный крылатыми ракетами

В настоящее время в прибережных с Украиной водах пребывают уже два эскадренных миноносца ВМС США класса "Арли Берк", а также американский военный танкер дозаправки.

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США "Портер" (USS Porter) вечером в четверг, 28 января зашел в Черное море. Как завили в пресс-службе НАТО, американский боевой корабль прибыл "для проведения регулярных операций по обеспечению безопасности на море, а также учений с союзниками и партнерами в регионе".

В комментарии НАТО указано, это уже третий корабль Военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря за последние несколько дней. В частности, "Портер" присоединится прибывшим 23-24 января американскому эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook, и военному танкеру дозаправки USNS Laramie.

Как сообщается в публикации, USS "Porter" и USS "Donald Cook" принадлежат к кораблям аналогичного типа – эскадренным миноносцам класса "Арли Берк", которые строятся по заказу ВМС США с 1988 года, и до сегодняшнего дня.

"В ответ на незаконную и незаконную аннексию Россией Крыма у Украины и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море, Североатлантический союз увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", – заявила в связи с прибытием корабля пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Чиновница уточнила: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина – близкими партнерами. НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией".

На ситуацию осторожно отреагировали в Москве, сообщив, что также зафиксировали прибытие корабля. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов около российских границ, хотя там прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо.

Как заявили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО): "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря".

По словам Лунгеску, ВМС США и другие военно-морские силы НАТО "обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом", патрулируя воды около двух третей в году. Это далеко не первый визит USS "Porter" в Украину. Так, согласно заявлению посольства США в Украине, предыдущий (третий) раз, эсминец учувствовал в учениях в акватории Черного моря в июне 2020 года.

"Присутствие Portera в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – отмечали тогда в посольстве.