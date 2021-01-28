У Чорне море ввійшов ще один есмінець США, оснащений крилатими ракетами

Наразі в прибережних з Україною водах перебувають вже два ескадрених міноносці ВМС США класу "Арлі Берк", а також американський військовий танкер дозаправки.

Озброєний крилатими ракетами есмінець ВМС США "Портер" (USS Porter) увечері в четвер, 28 січня зайшов у Чорне море. Як завили в прес-службі НАТО, американський бойовий корабель прибув "для проведення регулярних операцій щодо забезпечення безпеки на морі, а також навчань із союзниками та партнерами в регіоні".

У коментарі НАТО зазначено, це вже третій корабель Військово-морських сил США, який зайшов до акваторії Чорного моря за останні кілька днів. Зокрема, "Портер" приєднається до американського есмінця з керованими ракетами USS Donald Cook і військового танкера дозаправки USNS Laramie, які прибули 23-24 січня.

Як повідомляється в публікації, USS "Porter" і USS "Donald Cook" належать до кораблів аналогічного типу — ескадрені міноносці класу "Арлі Берк", які будуються на замовлення ВМС США з 1988 року, і до сьогоднішнього дня.

"У відповідь на незаконну анексію Росією Криму в України і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі, Північноатлантичний союз збільшив свою оборонну присутність в регіоні і, як і раніше, твердо прихильний до забезпечення безпеки Чорного моря", — заявила у звʼязку з прибуттям корабля прес-секретарки НАТО Оана Лунгеску.

Чиновниця уточнила: "Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три союзники — Болгарія, Румунія і Туреччина — є прибережними державами, а Грузія й Україна — близькими партнерами. НАТО також підсилює підтримку Грузії та України, охоплюючи навчання берегової охорони та обмін інформацією".

На ситуацію обережно відреагували в Москві, повідомивши, що також зафіксували прибуття корабля. За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, у НАТО користуються приводом, щоб розмістити більше техніки і батальйонів поблизу російських кордонів, хоча там прекрасно знають про відсутність у Москви планів нападати на кого-небудь.

Як заявили в російському Національному центрі управління обороною (НЦУО): "Сили та засоби Чорноморського флоту почали спостерігати за діями есмінця КРО (ПРО) "Портер" ВМС США, який зайшов о 19:00 28 січня 2021 року в акваторію Чорного моря".

За словами Лунгеску, ВМС США та інші військово-морські сили НАТО "зазвичай діють в Чорному морі відповідно до міжнародного права", патрулюючи води майже дві третини року. Це далеко не перший візит USS "Porter" в Україну. Так, згідно із заявою посольства США в Україні, попередній (третій) раз, есмінець брав участь в навчаннях в акваторії Чорного моря в червні 2020 року.

"Присутність Portera в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства", — зазначали тоді в посольстві.