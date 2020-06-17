Впервые корабль посетил Черное море в 2006 году, а начиная с 2015 года, заходит туда ежегодно

Американский ракетный эсминец DDG78 Porter вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает официальный Twitter шестого флота ВМС США.

"Эсминец Porter начал свой транзит в Черное море для проведения морских операций и совместных учений со странами-членами и партнерами НАТО (Турцией, Румынией, Болгарией, Грузией и Украиной)", – говорится в сообщении.

Капитан корабля Крейг Трент отметил, что его присутствие в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства.

"Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", – сказал капитан 2 ранга Крейг Трент.

Как сообщает Думская, Porter – частый гость черноморского региона. Впервые он посетил Черное море в 2006 году, а начиная с 2015 года, заходит ежегодно, иногда по нескольку раз за год. В 2015, 2018 и 2019 годах заходил с визитами в Одессу.

Основное вооружение эсминца – 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис".

В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Эсминец назван в честь знаменитой американской династии морских офицеров, в частности коммандера Дэвида Портера и его сына, адмирала Дэвида Диксона Портера. Первый проявил себя во время англо-американской войны 1812 года, второй был суперинтендантом военно-морской академии США (Аннаполис) во время гражданской войны 1861-1865 годов.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале в Черное море заходили три фрегата 2-й Постоянной средиземноморской группы НАТО в составе турецкого TCG Salihreis (F246), итальянского ITS Virginio Fasan (F591) и фрегата HMCS Fredericton (337) Королевского военно-морского флота Канады.