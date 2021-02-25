У Чорне море зайшла група військових кораблів НАТО для навчань з ВМС України

Кораблі з Туреччини, Болгарії, Румунії та Іспанії увійдуть в порт Одеси після проведення болгаро-румунського навчання.

В акваторію Чорного моря для проведення навчань з Військово-морськими силами України увійшла 2-а постійна протимінна група НАТО. Про це повідомляє прес-центр NATO.

У складі групи військові кораблі з Туреччини, Болгарії, Румунії та Іспанії. Спершу група попрямує на навчання "Посейдон", які спільно проводить Румунія та Болгарія. Після чого натовські кораблі прибудуть до Одеси для спільних навчань вже з українськими моряками.

"Розгортання SNMCMG2 у Чорному морі — важлива можливість, що сприяє досягненню взаєморозуміння, взаємодії і довіри", — заявив командувач групою капітан ВМС Туреччини Юсуф Карагюль.

Планується здійснення патрулювання морської безпеки у міжнародних водах для підвищення рівня поінформованості військового блоку про морську ситуацію.

Нагадаємо, в США успішно провели ходові випробування патрульного катера "Айленд", який незабаром передадуть до ВМС України.

28 січня повідомлялося, що в акваторію Чорного моря увійшов есмінець США з крилатими ракетами. Американський бойовий корабель прибув "для проведення регулярних операцій щодо забезпечення безпеки на морі, а також навчань з союзниками та партнерами в регіоні".