У морвокзал Одеси прибула група кораблів НАТО (фото)

Протимінна група NATO візьме участь у військових навчаннях спільно з ВМС України в акваторії Чорного моря.

В одеський порт прибула друга протимінна група NATO SNMCMG2. Про це повідомляє АрміяІнформ.

До складу кораблів входять: судно з Іспанського королівського флоту TAJO, LUPU DINESCU Румунії, а також два кораблі турецьких Військово-морських сил — корабель забезпечення S. MEHMET PASA і протимінний корабель AYVALIK. Корабель забезпечення ВМС Туреччини є флагманом групи. Очолює групу капітан Військово-морських сил Туреччини Юсуф Карагюлле.

[ + – ] Іспанський корабель TAJO. Фото: "Армия Информ"

Через пандемію коронавірусу, відвідування військових кораблів відвідувачами не передбачене.

Під час візиту планується зустріч із командуванням українських ВМС. Мета візиту — участь у військових навчаннях спільно з Україною в акваторії Чорного моря.

[ + – ] Корабель турецьких ВМС Фото: "Армия Информ"

2-а постійна протимінна група НАТО — одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з одного флагманського судна і до 7-8 тральщиків. Їхня мета — пошук, реагування та знищення морських мін, а також супровід інших типів кораблів через мінні поля.

Нагадаємо, 25 лютого натовські кораблі зайшли в акваторію Чорного моря. Спершу вони вирушили на військові болгаро-румунські навчання "Посейдон". Зараз вони прибули в порт Одеси.