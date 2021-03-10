В Киеве поймала на взятке сотрудника академии наук, - СБУ (фото)

Академик якобы обещал бизнесмену предоставить в аренду помещение Института электродинамики в центре Киева.

Служба безопасности заявила о разоблачении на взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, доктор технических наук якобы требовал деньги от частного предпринимателя. За это он якобы обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в центре Киева.

Правоохранители утверждают, что задокументировали получение ученым-чиновником первой части аванса и задержали его в офисе во время получения второй части взятки.

По данным СБУ, бизнесмен якобы должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного в нарушении законов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом) проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева.

Ранее сообщалось, что замначальника "Киевводоканала" был задержан СБУ на взятке в 38,2 тысяч долларов. Именно такую сумму якобы требовал чиновник от бизнесмена за размещение наружной рекламы на территории "Киевводоканала". А в Запорожье сотрудники СБУ задержали военного прокурора за получение взятки в $5 тысяч. Один из руководителей прокуратуры Запорожского гарнизона якобы требовал деньги взамен на непривлечение военнослужащего к ответственности за военное преступление.