Замначальника "Киевводоканала" задержан СБУ на взятке в 38,2 тысяч долларов (фото, видео)

Именно такую сумму требовал чиновник от бизнесмена за размещение наружной рекламы на территории "Киевводоканала"

Чиновника задержали при получении очередной части взятки в размере 14,7 тысячи долларов наличными, — сообщает пресс-служба СБУ.

Один из заместителей начальники неназванного департамента "Киевводоканала" за неправомерную выгоду собирался дать разрешение коммерческой структуре разместить на территории, которую обслуживает предприятие, внешнюю рекламу.

Сообщается, что прокуратура и СБУ ведет дело при способствовании руководства "Киевводоканала".

Сотрудникам СБУ удалось задокументировать получение аванса чиновником в размере 9,1 тысячи долларов. Во время получения второй части, его задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

По факту получения взятки, открыто уголовное дело по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса. Ныне решается вопрос о вручении подозрения фигуранту дела, а также назначение судом меры пресечения.

На данный момент Киевская прокуратура ведет досудебное расследование.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ вручили повестку Анатолию Шарию за посягательство на территориальную целостность Украины.

Также СБУ задержала боевика "ЛНР", который участвовал в переброске российской техники на территорию Украины.

В начале нынешнего года в СБУ поделились результатами работы за 2020 год.