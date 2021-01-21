Замначальника "Киевводоканала" задержан СБУ на взятке в 38,2 тысяч долларов (фото, видео)
Именно такую сумму требовал чиновник от бизнесмена за размещение наружной рекламы на территории "Киевводоканала"
Чиновника задержали при получении очередной части взятки в размере 14,7 тысячи долларов наличными, — сообщает пресс-служба СБУ.
Один из заместителей начальники неназванного департамента "Киевводоканала" за неправомерную выгоду собирался дать разрешение коммерческой структуре разместить на территории, которую обслуживает предприятие, внешнюю рекламу.
Сообщается, что прокуратура и СБУ ведет дело при способствовании руководства "Киевводоканала".
Сотрудникам СБУ удалось задокументировать получение аванса чиновником в размере 9,1 тысячи долларов. Во время получения второй части, его задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту получения взятки, открыто уголовное дело по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса. Ныне решается вопрос о вручении подозрения фигуранту дела, а также назначение судом меры пресечения.
На данный момент Киевская прокуратура ведет досудебное расследование.
Напомним, ранее сотрудники СБУ вручили повестку Анатолию Шарию за посягательство на территориальную целостность Украины.
Также СБУ задержала боевика "ЛНР", который участвовал в переброске российской техники на территорию Украины.
В начале нынешнего года в СБУ поделились результатами работы за 2020 год.