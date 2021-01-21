Заступник начальника "Київводоканалу" затриманий СБУ на хабарі в 38,2 тисяч доларів (фото, відео)

Саме таку суму вимагав посадовець від бізнесмена за розміщення зовнішньої реклами на території "Київводоканалу"

Чиновника затримали під час отримання чергової частини хабара розміром 14,7 тисяч доларів готівкою, — повідомляє прес-служба СБУ.

Один із заступників начальника неназваного департаменту "Київводоканалу" за неправомірну вигоду прагнув надати дозвіл комерційній структурі розмістити на території, яку обслуговує підприємство, зовнішню рекламу.

Повідомляється, що прокуратура і СБУ веде справу за сприяння керівництва "Київводоканалу".

Співробітникам СБУ вдалося задокументувати отримання авансу чиновником розміром 9,1 тисяч доларів. Під час отримання другої частини його затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фото: пресс-служба СБУ

За фактом отримання хабара порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Нині вирішується питання про вручення підозри фігуранту справи, а також призначення судом запобіжного заходу.

Наразі Київська прокуратура веде досудове розслідування.

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Нагадаємо: раніше співробітники СБУ вручили повістку Анатолію Шарію за посягання на територіальну цілісність України.

Також СБУ затримала бойовика "ЛНР", який брав участь у перекиданні російської техніки на територію України.

На початку нинішнього року в СБУ поділилися результатами роботи за 2020 рік.