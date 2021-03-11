Статистика коронавируса на 11 марта: число новых случаев перевалило за 9 тысяч

Cамую тяжелую ситуацию наблюдают в столице, а также в Винницкой, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

За сутки в Украине зафиксировали 9 084 новых случаев заболевания. Официальную статистику состоянием на 11 марта в "Фейсбук" разместил министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирусную инфекцию за последний день выявили у 442 детей и 348 медработников. Стоит отметить, что количество новых заболевших резко увеличилось, ведь 10 марта Минздрав сообщил о 6 377 случаях.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 4250 человек;

летальных случаев — 262;

выздоровели — 5330 человек;

Врачи провели 106 464 тестов на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 47365, методом ИФА — 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40484.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1425522 лица;

выздоровели — 1210246 человек;

летальных исходов — 27 685;

ПЦР-тестов провели — 7235711.

[ + – ] Статистика коронавируса на 11 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Киеве (853), а также в Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 853 случая;

Винницкая область — 659 случаев;

Волынская область — 171 случай;

Днепропетровская область — 339 случаев;

Донецкая область — 276 случаев;

Житомирская область — 384 случая;

Закарпатская область — 463 случая;

Запорожская область — 249 случаев;

Ивано-Франковская область — 533 случая;

Киевская область — 510 случаев;

Кировоградская область — 68 случаев;

Луганская область — 67 случаев;

Львовская область — 600 случаев;

Николаевская область — 143 случая;

Одесская область — 588 случаев;

Полтавская область — 358 случаев;

Ровенская область — 267 случаев;

Сумская область — 185 случаев;

Тернопольская область — 355 случаев;

Харьковская область — 558 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 507 случаев;

Черкасская область — 254 случая;

Черновицкая область — 587 случаев;

Черниговская область — 66 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на вечер 10 марта в Украине были заняты 31 168 из 70 528 койко-мест (44,19%), подготовленных для больных с диагнозом COVID-19 или подозрением на инфекцию. За сутки госпитализировали 4 259 человек, что является новым "антирекордом". До этого самый высокий уровень госпитализации зафиксировали 6 марта — 3 956 человек.