Статистика коронавируса на 11 марта: число новых случаев перевалило за 9 тысяч
Cамую тяжелую ситуацию наблюдают в столице, а также в Винницкой, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.
За сутки в Украине зафиксировали 9 084 новых случаев заболевания. Официальную статистику состоянием на 11 марта в "Фейсбук" разместил министр здравоохранения Максим Степанов.
Коронавирусную инфекцию за последний день выявили у 442 детей и 348 медработников. Стоит отметить, что количество новых заболевших резко увеличилось, ведь 10 марта Минздрав сообщил о 6 377 случаях.
За минувшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 4250 человек;
- летальных случаев — 262;
- выздоровели — 5330 человек;
Врачи провели 106 464 тестов на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 47365, методом ИФА — 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40484.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1425522 лица;
- выздоровели — 1210246 человек;
- летальных исходов — 27 685;
- ПЦР-тестов провели — 7235711.
Больше всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Киеве (853), а также в Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 853 случая;
Винницкая область — 659 случаев;
Волынская область — 171 случай;
Днепропетровская область — 339 случаев;
Донецкая область — 276 случаев;
Житомирская область — 384 случая;
Закарпатская область — 463 случая;
Запорожская область — 249 случаев;
Ивано-Франковская область — 533 случая;
Киевская область — 510 случаев;
Кировоградская область — 68 случаев;
Луганская область — 67 случаев;
Львовская область — 600 случаев;
Николаевская область — 143 случая;
Одесская область — 588 случаев;
Полтавская область — 358 случаев;
Ровенская область — 267 случаев;
Сумская область — 185 случаев;
Тернопольская область — 355 случаев;
Харьковская область — 558 случаев;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 507 случаев;
Черкасская область — 254 случая;
Черновицкая область — 587 случаев;
Черниговская область — 66 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на вечер 10 марта в Украине были заняты 31 168 из 70 528 койко-мест (44,19%), подготовленных для больных с диагнозом COVID-19 или подозрением на инфекцию. За сутки госпитализировали 4 259 человек, что является новым "антирекордом". До этого самый высокий уровень госпитализации зафиксировали 6 марта — 3 956 человек.