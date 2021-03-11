Статистика коронавірусу на 11 березня: число нових випадків перевалила за 9 тисяч
Найбільш важку ситуацію спостерігають у столиці, а також у Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.
За добу в Україні зафіксували 9 084 нових випадків захворювання. Офіційну статистику станом на 11 березня у "Фейсбук" розмістив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Коронавірусну інфекцію за останній день виявили в 442 дітей та 348 медпрацівників. Варто зазначити, що кількість нових хворих різко збільшилася, адже 10 березня МОЗ повідомило про 6 377 випадків.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовані — 4250 осіб;
- летальних випадків — 262;
- одужали — 5330 осіб;
Лікарі провели 106 464 тестів на коронавірус, у тому числі методом ПЦР — 47365, методом ІФА — 18615, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 40484.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1425522 особи;
- одужали — 1210246 чоловік;
- летальних випадків — 27 685;
- ПЦР-тестів провели — 7235711.
Найбільше підтверджених випадків захворювання COVID-19 зафіксували в Києві (853), а також у Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
Київ — 853 випадки;
Вінницька область — 659 випадків;
Волинська область — 171 випадок;
Дніпропетровська область — 339 випадків;
Донецька область — 276 випадків;
Житомирська область — 384 випадки;
Закарпатська область — 463 випадки;
Запорізька область — 249 випадків;
Івано-Франківська область — 533 випадки;
Київська область — 510 випадків;
Кіровоградська область — 68 випадків;
Луганська область — 67 випадків;
Львівська область — 600 випадків;
Миколаївська область — 143 випадки;
Одеська область — 588 випадків;
Полтавська область — 358 випадків;
Рівненська область — 267 випадків;
Сумська область — 185 випадків;
Тернопільська область — 355 випадків;
Харківська область — 558 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 507 випадків;
Черкаська область — 254 випадки;
Чернівецька область — 587 випадків;
Чернігівська область — 66 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Станом на вечір 10 березня в Україні були зайняті 31 168 з 70 528 ліжкомісць (44,19%), підготовлених для хворих з діагнозом COVID-19 або підозрою на інфекцію. За добу госпіталізували 4 259 осіб, що є новим "антирекордом". До цього найвищий рівень госпіталізації зафіксували 6 березня — 3 956 осіб.