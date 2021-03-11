Статистика коронавірусу на 11 березня: число нових випадків перевалила за 9 тисяч

Найбільш важку ситуацію спостерігають у столиці, а також у Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

За добу в Україні зафіксували 9 084 нових випадків захворювання. Офіційну статистику станом на 11 березня у "Фейсбук" розмістив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Коронавірусну інфекцію за останній день виявили в 442 дітей та 348 медпрацівників. Варто зазначити, що кількість нових хворих різко збільшилася, адже 10 березня МОЗ повідомило про 6 377 випадків.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 4250 осіб;

летальних випадків — 262;

одужали — 5330 осіб;

Лікарі провели 106 464 тестів на коронавірус, у тому числі методом ПЦР — 47365, методом ІФА — 18615, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 40484.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1425522 особи;

одужали — 1210246 чоловік;

летальних випадків — 27 685;

ПЦР-тестів провели — 7235711.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 11 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше підтверджених випадків захворювання COVID-19 зафіксували в Києві (853), а також у Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ — 853 випадки;

Вінницька область — 659 випадків;

Волинська область — 171 випадок;

Дніпропетровська область — 339 випадків;

Донецька область — 276 випадків;

Житомирська область — 384 випадки;

Закарпатська область — 463 випадки;

Запорізька область — 249 випадків;

Івано-Франківська область — 533 випадки;

Київська область — 510 випадків;

Кіровоградська область — 68 випадків;

Луганська область — 67 випадків;

Львівська область — 600 випадків;

Миколаївська область — 143 випадки;

Одеська область — 588 випадків;

Полтавська область — 358 випадків;

Рівненська область — 267 випадків;

Сумська область — 185 випадків;

Тернопільська область — 355 випадків;

Харківська область — 558 випадків;

Херсонська область — 44 випадки;

Хмельницька область — 507 випадків;

Черкаська область — 254 випадки;

Чернівецька область — 587 випадків;

Чернігівська область — 66 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Станом на вечір 10 березня в Україні були зайняті 31 168 з 70 528 ліжкомісць (44,19%), підготовлених для хворих з діагнозом COVID-19 або підозрою на інфекцію. За добу госпіталізували 4 259 осіб, що є новим "антирекордом". До цього найвищий рівень госпіталізації зафіксували 6 березня — 3 956 осіб.