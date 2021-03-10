Третья волна коронавируса: за 10 марта госпитализировали рекордные 4 259 человек

Больше половины коек уже заняты в Николаевской и Житомирской областях. Киеву же до полной загруженности койкомест якобы осталось 18 дней.

По состоянию на вечер среды, 10 марта, в Украине с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 из 70 528 койко-мест заняты 31 168 (44,19%), что на 454 больше, чем сутками ранее.

Такие данные приводятся на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За 10 марта было госпитализировано 4 259 человек, что является новым "антирекордом". За 9 марта госпитализировали 1 898 человек, а предыдущий "рекорд" в 3 956 госпитализаций был зафиксирован в субботу, 6 марта.

Всего за сегодня были выписаны 3 708 пациентов. Вчера показатель был на уровне 712 украинцев.

Ситуация по-прежнему остается тяжелой в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 84,36% ковидных коек (85,39% сутками ранее);

Закарпатская область – 80,01% (вчера — 83,69%);

Винницкая область – 70,62% (накануне — 71,79%);

Черновицкая область – 67,21% (днем ранее — 66,79%);

Также ситуация ухудшается в Киеве (58,45% занятых коек), Николаевской (54,80%) и Житомирской областях (50,27%).

По состоянию на сегодня лучше всего ситуация с койко-местами в Херсонской области, где заполнено лишь 9,24% таких коек (сутками ранее — 9,28%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что ситуация с госпитализациями в Киеве становится хуже. Так, по состоянию сейчас в городе заняты 2 801 из 4 792 коек для больных коронавирусом.

"Киев уверенно несется к коллапсу медсистемы. За последние 7 дней было заполнено 749 койкоместа, в среднем — 107 койки в день. По данным Минздрава, в Киеве выделено под госпитализацию с ковидом 4 792 койки. При текущих темпах заполнения койкомест, до 100% заполнения нужно всего лишь 18 дней", — написал Истребин.

Также он опубликовал инфографику, на которой изобразил динамику госпитализаций, выписок и занятых мест COVID-пациентами.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Киеве, 10 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Киеве, 10 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Отметим, согласно утренним данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Летальных случаев было 219.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что они ожидают прибытия в Украину вакцины Pfizer "в ближайшие недели". Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. По его словам, Евросоюз уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.