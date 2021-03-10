Украина ждет поставок вакцины Pfizer в ближайшие недели, – Ермак

Вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.

Вакцину от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer могут доставить в Украину в ближайшие недели.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".

По его словам, украинская сторона рассчитывает на существенную помощь Европейского союза и еще надеется, что она все-таки будет.

"С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели", – отметил Ермак и добавил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.

Он напомнил, что вакцинация началась с военных и врачей, а также президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался индийской прививкой во время рабочей поездки на Донбасс.

Отметим, недавно главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доставка в Украину вакцины от производителя Pfizer задерживается из-за "юридических моментов". По его словам, "в ближайшее время этот вопрос будет решен".

16 февраля сообщалось, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. По его словам, Евросоюз уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.