Ляшко объяснил, почему задерживается вакцина от Pfizer (видео)

Замглавы Минздрава пообещал, что "в ближайшее время вопрос будет решен".

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что доставка в Украину вакцины от производителя Pfizer задерживается из-за "юридических моментов". Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Штаб-квартира Pfizer подписывала документы с глобальной инициативой COVAX, и там были юридические моменты, которые отшлифовывали юристы", — сообщил Ляшко.

По его словам, "в ближайшее время этот вопрос будет решен".

Напомним, в Минздраве заявляли о планах привлечения знаменитостей к вакцинации, чтобы завлечь украинцев к ней. Ранее министр Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной CoviShield. Отметим, что по последним заявлениям в МОЗ, китайская вакцина Sinovac должна прибыть в Украину до 6 марта.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.

16 февраля сообщил, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта.