Ляшко пояснив, чому затримується вакцина від Pfizer (відео)

Заступник голови МОЗ пообіцяв, що "найближчим часом питання буде вирішене".

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що доставлення в Україну вакцини від виробника Pfizer затримується через "юридичні моменти". Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

"Штаб-квартира Pfizer підписувала документи з глобальною ініціативою COVAX, і там були юридичні моменти, які відшліфовували юристи", — повідомив Ляшко.

За його словами, "найближчим часом це питання буде вирішене".

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я заявляли про плани залучення знаменитостей до вакцинації, щоб заманити українців до неї. Раніше міністр Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною CoviShield. Зазначимо, що з останніх заяв МОЗ, китайська вакцина Sinovac повинна прибути в Україну до 6 березня.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина Covishield виготовляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield уже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.

16 лютого повідомили, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня.