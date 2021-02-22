COVAX перенесла дату поставки вакцины Pfizer в Украину

Изначально вакцина Pfizer должна была быть в Украине в конце февраля.

Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта. Об этом Тимошенко сообщил во время форума "Украина 30", передает РБК-Украина.

"По инициативе COVAX мы получаем Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля, но программа изменила дату доставки, и ожидаем сейчас в начале марта", — сказал он.

Тимошенко сообщил, что вакцина AstraZeneca должна прибыть в Украину 23 февраля.

По его словам, при логистике вакцины возникли определенные проблемы, поэтому самолет летит сразу не в Украину.

"Вакцина уже на пути. Завтра утром, надеюсь, уже будет в Украине. Она уже в самолете, там есть некоторый путь этого самолета. К сожалению, первая партия едет не напрямую сразу в Украину. Там есть некоторые логистические проблемы, не вызванные самой вакциной", — говорит Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставке пол миллиона доз вакцины CoviShield для старта массовой вакцинации. Но к ней якобы есть вопросы в плане незавершенности промежуточного исследования по эффективности. Оно было необходимо для понимания того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

Напомним, министр охраны здоровья Максим Степанов в пятницу (19 февраля) улетал в Индию за поставками вакцины в Украину. А главный санитарный врач Украины Олег Ляшко назвал 7 областей, куда вакцина поедет первой. По данным Минздрава первая партия AstraZeneca прибудет 20-22 февраля.

Степанов 16 февраля сообщил, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине.