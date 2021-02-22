COVAX перенесла дату поставки вакцини Pfizer в Україну

Спочатку вакцина Pfizer повинна була бути в Україні наприкінці лютого.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Про це Тимошенко повідомив під час форуму "Україна 30", передає РБК-Україна.

"З ініціативи COVAX ми отримуємо Pfizer. Це повинно було статися в кінці лютого, але програма змінила дату доставки, і очікуємо зараз на початку березня", — сказав він.

Тимошенко повідомив, що вакцина AstraZeneca повинна прибути в Україну 23 лютого.

За його словами, при логістиці вакцини виникли певні проблеми, тому літак летить відразу не в Україну.

"Вакцина вже на шляху. Завтра вранці, сподіваюся, вже буде в Україні. Вона вже в літаку, там є певний шлях цього літака. На жаль, перша партія їде не безпосередньо відразу в Україну. Там є деякі логістичні проблеми, не викликані самою вакциною", — говорить Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про постачання пів мільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання щодо незавершеності проміжного дослідження по ефективності. Воно було необхідно для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю (19 лютого) відлітав до Індії за поставками вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде спершу. За даними Міністерства охорони здоров'я перша партія AstraZeneca прибуде 20-22 лютого.

Степанов 16 лютого повідомив, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні.