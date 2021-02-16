Степанов заявил, что Pfizer подалась на регистрацию вакцины в Украине (видео)

По словам главы Минздрава, вакцина будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Об этом Степанов сообщил во время американо-украинского делового совета.

"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", — сообщил Степанов.

По его словам, после регистрации вакцины в Украине ее смогут официально ввозить, в том числе коммерческими компаниями, и использоваться.

"Никаких преград для этого не будет", — заявил он.

Отметим, 12 февраля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в Украине сформировали 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией. По его словам, на первом этапе будут вакцинировать только медиков, работающих с больными COVID-19 с опорных больницах. Мобильные группы приезжать в больницы и делать прививки персонала.

Напомним, в начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры касательно ее закупки по цене $3/доза.