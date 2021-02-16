Степанов заявив, що Pfizer подалася на реєстрацію вакцини в Україні (відео)

За словами голови МОЗ, вакцина буде зареєстрована в найближчі кілька днів.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Про це Степанов повідомив під час американо-української ділової ради.

"Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі кілька днів. Буквально мені тільки що передали наші експерти, які отримали документи від Pfizer", — повідомив Степанов.

За його словами, після реєстрації вакцини в Україні її зможуть офіційно ввозити, у тому числі комерційними компаніями, і використовувати.

"Ніяких перешкод для цього не буде", — заявив він.

Зазначимо, що 12 лютого заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що в Україні сформували 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією. За його словами, на першому етапі будуть вакцинувати лише медиків, які працюють з хворими на COVID-19 з опорних лікарень. Мобільні групи приїжджатимуть у лікарні і робитимуть щеплення персоналу.

Нагадаємо: на початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоровʼя хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $ 17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори щодо її закупівлі за ціною $ 3/доза.