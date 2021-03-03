Президент Евросовета пообещал Зеленскому ускорить поставку вакцин Украине в рамках COVAX

Шарль Мишель отметил, что ЕС уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом.

Президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Об этом сказал Шарль Мишель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, Евросоюз уже предоставил 190 млн евро Украине на борьбу с вирусом и 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

"Мы помогаем Украине получить доступ к вакцинам от COVID-19. Деятельность COVAX, поддержанная ЕС, распределила значительное количество вакцин Украине, и я лично буду заниматься тем, чтобы ускорить поставку", – сказал Мишель.

Он также добавил, что ЕС решительно действует в вопросе вакцин, чтобы они были доступны везде, пишет "Европейская правда".

Зеленский в свою очередь напомнил, что недавно провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по поводу вакцины и ожидает 1,2 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна готова поделиться с Украиной вакциной против коронавируса, как только у нее будет ее достаточное количество.

Ранее сообщалось, что COVAX перенесла дату поставки вакцины Pfizer в Украину. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от коронавируса производителя Pfizer прибудет в Украину в начале марта, а не в феврале.