Президент Євроради пообіцяв Зеленському прискорити поставку вакцин Україні в рамках COVAX

Шарль Мішель зазначив, що ЄС вже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX.

Про це сказав Шарль Мішель на прес-конференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Євросоюз вже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом і 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

"Ми допомагаємо Україні отримати доступ до вакцин від COVID-19. Діяльність COVAX, підтримана ЄС, розподілила значну кількість вакцин Україні, і я особисто займатимуся тим, щоб прискорити постачання", — сказав Мішель.

Він також додав, що ЄС рішуче діє в питанні вакцин, щоб вони були доступні скрізь, пише "Європейська правда".

Зеленський, зі свого боку, нагадав, що нещодавно провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою з приводу вакцини і очікує 1,2 мільйони доз препарату AstraZeneca.

Крім того, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що його країна готова поділитися з Україною вакциною проти коронавірусу, як тільки у неї буде її достатня кількість.

Раніше повідомлялося, що COVAX перенесла дату поставки вакцини Pfizer в Україну. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня, а не в лютому.