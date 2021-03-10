Україна чекає постачання вакцини Pfizer у найближчі тижні, — Єрмак

Вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.

Вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Pfizer можуть доставити в Україну в найближчі тижні.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік".

За його словами, українська сторона розраховує на суттєву допомогу Європейського союзу і ще сподівається, що вона все-таки буде.

"З лютого почалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо партію вакцини Pfizer у найближчі тижні", — зазначив Єрмак і додав, що вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.

Він нагадав, що вакцинація почалася з військових і лікарів, а також президент України Володимир Зеленський вакцинувався індійською вакциною під час робочої поїздки на Донбас.

Зазначимо, що нещодавно головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що доставка в Україну вакцини від виробника Pfizer затримується через "юридичні моменти". За його словами, "найближчим часом це питання буде вирішено".

16 лютого повідомлялося, що компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від коронавірусу виробника Pfizer прибуде в Україну на початку березня.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX. За його словами, Євросоюз уже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом і 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.