Третя хвиля коронавірусу: за 10 березня госпіталізували рекордні 4 259 осіб

Більше половини ліжок уже зайняті в Миколаївській і Житомирській областях. Києву ж до зайнятості 100% ліжкомісць нібито залишилося 18 днів.

Станом на вечір середи, 10 березня, в Україні з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 з 70 528 ліжкомісць зайняті 31 168 (44,19%), що на 454 більше, ніж добою раніше.

Такі дані наводяться на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

За 10 березня було госпіталізовано 4 259 осіб, що є новим "антирекордом". За 9 березня госпіталізували 1 898 осіб, а попередній "рекорд" у 3 956 госпіталізацій був зафіксований у суботу, 6 березня.

Усього за сьогодні були виписані 3 708 пацієнтів. Учора показник був на рівні 712 українців.

Ситуація, як і раніше, залишається складною в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 84,36% ковідних ліжок (85,39% добою раніше);

Закарпатська область — 80,01% (вчора — 83,69%);

Вінницька область — 70,62% (напередодні — 71,79%);

Чернівецька область — 67,21% (днем раніше — 66,79%);

Також ситуація погіршується в Києві (58,45% зайнятих ліжок), Миколаївській (54,80%) і Житомирській областях (50,27%).

Станом на сьогодні найкраща ситуація з ліжкомісцями в Херсонській області, де заповнено лише 9,24% таких ліжок (добою раніше — 9,28%).

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на те, що ситуація з госпіталізаціями в Києві стає гіршою. Так, станом на зараз у місті зайняті 2 801 з 4 792 ліжок для хворих на коронавірус.

"Київ впевнено мчить до колапсу медсистеми. За останні 7 днів було заповнено 749 ліжкомісць, у середньому — 107 ліжок на день. За даними Міністерства охорони здоров'я, у Києві виділено під госпіталізацію з ковідом 4 792 ліжка. За поточних темпів заповнення ліжкомісць, до 100% заповнення потрібно всього лише 18 днів", — написав Істребін.

Також він опублікував інфографіку, на якій зобразив динаміку госпіталізацій, виписок і зайнятих місць COVID-пацієнтами.

[ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Києві, 10 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динаміка госпіталізацій COVID-пацієнтів в Києві, 10 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Зазначимо, що згідно з ранковими даними МОЗ, за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків було 219.

Нагадаємо: голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вони очікують прибуття в Україну вакцини Pfizer "у найближчі тижні". Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX. За його словами, Євросоюз уже надав 190 млн євро Україні на боротьбу з вірусом і 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.