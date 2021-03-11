Минрегион разделит Украину на 10 новых функциональных зон
Каждая территория получит особий подход независимо от административных границ.
Территорию Украины решили разделить на 10 функциональных зон для более эффективного распределения денег. Подробности рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, его слова приводит пресс-служба.
Впервые в истории Украины районы распределят по схожести социально-экономических показателей и без четкого распределения границ. По словам министра, в пределах одной области могут находиться населенные пункты, которые требуют принципиально разного финансирования и развития.
До 2027 года Минрегион собирается выделить такие функциональные зоны:
- Горные территории Украинских Карпат;
- Макрорегион «Азов-Черное море»;
- Приграничные регионы;
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях;
- Временно оккупированных территориях Украины;
- Природоохранные территории (Изумрудная сеть);
- городские агломерации;
- Центры экономического развития;
- Монофункциональные старопромышленные города;
- Сельские территории в неблагоприятных условиях.
Алексей Чернышов подчеркнул, что чиновники уже разрабатывают соответствующие проекты. Как ожидают в министерстве, нововведение поможет эффективнее распределять средства и поможет украинцам быстрее развивать общины.
"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", — отметил министр.
Он обратил внимание, что населенные пункты на побережье Черного и Азовского морей имеют одни и те же проблемы, независимо от области. Пограничные территории требуют разных подходов, ведь на Востоке люди живут в неблагоприятных условиях. Таким образом каждая зона требует разной логики.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о создании в Украине Конгресса местных и региональных властей, который обеспечит новый уровень коммуникации между местной, региональной и центральной властями. Глава ОП Андрей Ермак добавил, что орган будет состоять из двух палат: регионов и местной власти, возглавит его сам президент. Палаты будут каждый квартал собираться и подавать предложения в президию Конгресса, которая будет заседать раз в месяц.