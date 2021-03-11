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Минрегион разделит Украину на 10 новых функциональных зон

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Алексей Чернышов, Минрегион
Фото: Скриншот | Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Каждая территория получит особий подход независимо от административных границ. 

Территорию Украины решили разделить на 10 функциональных зон для более эффективного распределения денег. Подробности рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, его слова приводит пресс-служба

Впервые в истории Украины районы распределят по схожести социально-экономических показателей и без четкого распределения границ. По словам министра, в пределах одной области могут находиться населенные пункты, которые требуют принципиально разного финансирования и развития. 

До 2027 года Минрегион собирается выделить такие функциональные зоны: 

  • Горные территории Украинских Карпат;
  • Макрорегион «Азов-Черное море»;
  • Приграничные регионы;
  • Пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • Временно оккупированных территориях Украины;
  • Природоохранные территории (Изумрудная сеть);
  • городские агломерации;
  • Центры экономического развития;
  • Монофункциональные старопромышленные города;
  • Сельские территории в неблагоприятных условиях. 

Алексей Чернышов подчеркнул, что чиновники уже разрабатывают соответствующие проекты. Как ожидают в министерстве, нововведение поможет эффективнее распределять средства и поможет украинцам быстрее развивать общины. 

"Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями", — отметил министр. 

Он обратил внимание, что населенные пункты на побережье Черного и Азовского морей имеют одни и те же проблемы, независимо от области. Пограничные территории требуют разных подходов, ведь на Востоке люди живут в неблагоприятных условиях. Таким образом каждая зона требует разной логики.  

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о создании в Украине Конгресса местных и региональных властей, который обеспечит новый уровень коммуникации между местной, региональной и центральной властями. Глава ОП Андрей Ермак добавил, что орган будет состоять из двух палат: регионов и местной власти, возглавит его сам президент. Палаты будут каждый квартал собираться и подавать предложения в президию Конгресса, которая будет заседать раз в месяц.