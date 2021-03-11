Мінрегіон розділить Україну на 10 нових функціональних зон

Кожна територія отримає особливий підхід незалежно від адміністративних кордонів.

Територію України вирішили розділити на 10 функціональних зон для ефективнішого розподілу грошей. Подробиці розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, його слова наводить прес-служба.

Вперше в історії України райони розподілять за схожістю соціально-економічних показників і без чіткого розподілу меж. За словами міністра, в межах однієї області можуть перебувати населені пункти, які вимагають принципово різного фінансування і розвитку.

До 2027 року Мінрегіон збирається виділити такі функціональні зони:

Гірські території Українських Карпат;

Макрорегіон «Азов-Чорне море»;

Прикордонні регіони;

Прикордонні території у несприятливих умовах;

Тимчасово окуповані території України;

Природоохоронні території (Смарагдова мережа);

міські агломерації;

Центри економічного розвитку;

Монофункціональні старопромислові міста;

Сільські території у несприятливих умовах.

Олексій Чернишов підкреслив, що чиновники вже розробляють відповідні проекти. Як очікують в міністерстві, нововведення допоможе ефективніше розподіляти кошти і допоможе українцям швидше розвивати громади.

"Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями", — зазначив міністр.

Він звернув увагу, що населені пункти на узбережжі Чорного і Азовського морів мають такі самі проблеми, незалежно від області. Прикордонні території вимагають різних підходів, адже на Сході люди живуть у несприятливих умовах. Таким чином кожна зона вимагає різної логіки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про створення в Україні Конгресу місцевих і регіональних влад, який забезпечить новий рівень комунікації між місцевою, регіональною та центральною владою. Голова ОП Андрій Єрмак додав, що орган складатимкться з двох палат: регіонів і місцевої влади, очолить його сам президент. Палати кожен квартал збиратимуться і подаватимуть пропозиції у президію Конгресу, яка засідатиме раз на місяць.