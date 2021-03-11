"Есть жертвы": МИД Украины подтвердил информацию о крушении судна с украинцами в Черном море

Спасательная операция продолжается. ВМС Румынии задействовали вертолет для транспортировки пострадавшей украинки в больницу.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко на своей странице в Twitter подтвердил информацию о кораблекрушении российского сухогруза Volgo Balt 179 у берегов Румынии. По его словам, из 13 членов экипажа 2 погибли, 10 спасены, а еще 1 продолжают искать.

"Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660", — написал пресс-секретарь МИД.

Позже Николаенко написал, что ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки пострадавшей украинки в больницу Констанцы.

"Остальных спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", — написал представитель МИД.

[ + – ] МИД Украины о кораблекрушении Volgo Balt 179 у берегов Румынии Фото: скриншот

Ранее пресс-служба компании GSP Offshore сообщила, что сухогруз шел у берегов Румынии под флагом Каморских островов. Весь его экипаж состоял из граждан Украины: 12 мужчин и 1 женщины. Операцией по спасению моряков занялся экипаж корабля GSP Falcon. По их словам, вести поиски было тяжело из-за волн, которые достигали 4 метров в высоту.

Румынский портал News.ro со ссылкой на Агентство по спасению человеческой жизни в море (ARSVOM) изначально сообщил, будто речь идет о российском корабле. На место происшествия отправился спасательный корабль "Артемида", принадлежащий ARSVOM, однако вскоре он вернулся в порт из-за сильных волн.

По данным портала Marinetraffic.com, "Волго-Балт 179" вышел из Ростова-на-Дону 6 марта и направлялся в Констанцу. Сайт Balticshipping.com указывает, что сухогруз принадлежал компании Seatrans из Николаева. Представители Росморречфлота сообщили "РБК", что владелец "Волго-Балт 179" зарегистрирован в Эстонии.

Напомним, в ночь на 6 марта более 30 украинцев пострадали и 6 погибли в результате ДТП в Польше. Пассажирский автобус, ехавший по маршруту Познань-Херсон, съехал с Гостомельской трассы в кювет.