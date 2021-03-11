"Є жертви": МЗС України підтвердило інформацію про катастрофу судна з українцями в Чорному морі

Рятувальна операція триває. ВМС Румунії залучили вертоліт для транспортування постраждалої українки в лікарню.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко на своїй сторінці у Twitter підтвердив інформацію про корабельну аварію російського суховантажу Volgo Balt 179 біля берегів Румунії. За його словами, з 13 членів екіпажу 2 загинули, 10 врятовані, а ще 1 продовжують шукати.

"Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660", — написав прес-секретар МЗС.

Пізніше Ніколаєнко написав, що ВМС Румунії направили вертоліт для транспортування постраждалої українки в лікарню Констанци.

"Інші врятовані моряки на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають", — написав представник МЗС.

[ + – ] МЗС України про корабельну аварію Volgo Balt 179 біля берегів Румунії Фото: скриншот

Раніше прес-служба компанії GSP Offshore повідомила, що суховантаж йшов біля берегів Румунії під прапором Каморських островів. Увесь його екіпаж складався з громадян України: 12 чоловіків і 1 жінки. Операцією з порятунку моряків зайнявся екіпаж корабля GSP Falcon. За їхніми словами, проводити пошуки було важко через хвилі, які досягали 4 метрів заввишки.

Румунський портал News.ro з посиланням на Агентство з порятунку людського життя в морі (ARSVOM) спочатку повідомив, ніби мова йде про російський корабель. На місце події вирушив рятувальний корабель "Артеміда", що належить ARSVOM, проте незабаром він повернувся в порт через сильні хвилі.

За даними порталу Marinetraffic.com, "Волго-Балт 179" вийшов з Ростова-на-Дону 6 березня і прямував у Констанцу. Сайт Balticshipping.com вказує, що суховантаж належав компанії Seatrans з Миколаєва. Представники Росморрічфлоту повідомили "РБК", що власник "Волго-Балт 179" зареєстрований в Естонії.

Нагадаємо, що в ніч на 6 березня понад 30 українців постраждали і 6 загинули в результаті ДТП у Польщі. Пасажирський автобус, що їхав за маршрутом Познань-Херсон, з'їхав з Гостомельської траси в кювет.