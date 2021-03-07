Авария в Польше: в больницах остаются 26 украинцев, из которых 9 в тяжелом состоянии

Пассажирский автобус Познань-Херсон съехал с Гостомельской трассы в кювет.

В Польше 26 граждан Украины, попавших в аварию пассажирского автобуса, остаются в больницах, еще 24 украинца уже отправились домой. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"При содействии консулов ​​первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину", – написал Николенко.

Он подчеркивается, что 26 украинцев, которые все еще остаются в больницах, обеспечены всем необходимым и находятся под круглосуточной консульской опекой.

По данным ГСЧС Украины, девять из пострадавших граждан Украины находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирский автобус Познань-Херсон попал в аварию в ночь на 6 марта на трассе А4..

Всего на момент аварии в автобусе находились 57 пассажиров, в том числе двое водителей. На месте аварии погибли 5 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и пассажирский автобус оказался в кювете.

Свои соболезнования, в связи с крупной аварией, выразил президент Польши Анджей Дуда.