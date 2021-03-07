Аварія в Польщі: в лікарнях залишаються 26 українців, з яких 9 у важкому стані

Пасажирський автобус Познань-Херсон з'їхав з Гостомельської траси в кювет.

У Польщі 26 громадян України, які потрапили в аварію пасажирського автобуса, залишаються в лікарнях, ще 24 українця вже вирушили додому. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

"За сприяння консулів перша група з 24 українців вирушила в Україну", — написав Ніколенко.

Він підкреслює, що 26 українців, які все ще залишаються в лікарнях, забезпечені всім необхідним і знаходяться під цілодобовою консульської опікою.

За даними ГСЧС України, дев'ять з постраждалих громадян України перебувають у важкому стані.

Пасажирський автобус Познань-Херсон потрапив в аварію в ніч на 6 березня на трасі А4.

Всього на момент аварії в автобусі знаходилися 57 пасажирів, в тому числі двоє водіїв. На місці аварії загинули 5 осіб.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням і пасажирський автобус опинився в кюветі.

Свої співчуття у зв'язку з аварією, висловив президент Польщі Анджей Дуда.