В Карпатах прекратили поиски туриста из Киева, который пропал почти месяц назад

Таких длительных поисков, утверждают спасатели, на Закарпатье еще не было.

В Карпатах спасатели прекратили поиски киевского лыжника, который пропал в районе горы Гемба почти месяц назад – в ночь с 13 на 14 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины области Наталья Батыр, передает УНИАН.

По ее словам, закарпатские спасатели решили отказаться от дальнейших поисков туриста еще в пятницу, 5 марта.

"Согласно действующему законодательству, активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продлевается до семи суток. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы продолжали поиски", – рассказала Батыр.

Она уточнила, что спасатели искали мужчину почти месяц, однако следов туриста не было найдено, остатков одежды или снаряжения тоже нет. Именно поэтому, по ее словам, и было принято решение о прекращении поисков.

Пресс-секретарь также добавила, что таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекались 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе 2-й специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

Напомним, гора Гемба расположена на массиве Боржава, высота почти полтора километра над уровнем моря. Это популярное место у туристов – рядом расположен горнолыжный курорт Пилипец, недалеко живописный водопад Шипот.

Однако гора коварна, во время метели видимость падает до нескольких метров и потеряться можно даже в хорошо знакомой местности. На Гембе же спуски на различные стороны горы очень похожи, и туристы, думая, что идут по направлению к деревням, могут оказаться совсем на другом спуске.