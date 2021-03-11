У Карпатах припинили пошуки туриста з Києва, який зник майже місяць тому

Таких тривалих пошуків, стверджують рятувальники, на Закарпатті ще не було.

У Карпатах рятувальники припинили пошуки київського лижника, який зник поблизу гори Гемба майже місяць тому — у ніч з 13 на 14 лютого.

Про це повідомила прес-секретарка Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України області Наталія Батир, передає УНІАН.

За її словами, закарпатські рятувальники вирішили відмовитися від подальших пошуків туриста ще в п'ятницю, 5 березня.

"Згідно з чинним законодавством, активна пошуково-рятувальна фаза триває три доби, у подальшому вона продовжується до семи діб. Після цього може тривати за рішенням керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ми продовжували пошуки", — розповіла Батир.

Вона уточнила, що рятувальники шукали чоловіка майже місяць, однак слідів туриста не були знайдені, залишків одягу або спорядження теж немає. Власне тому, за її словами, і було ухвалене рішення про припинення пошуків.

Прес-секретарка також додала, що таких тривалих пошуків однієї людини на Закарпатті ще не було. До операції залучалися 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини, зокрема 2-й спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України міста Дрогобич, лісників, волонтерів. Також територію обстежили з повітря за допомогою вертольотів МІ-8 і SuperPuma спеціального авіаційного загону ДСНС.

Нагадаємо, гора Гемба розташована на масиві Боржава, висота майже півтора кілометри над рівнем моря. Це популярне місце серед туристів — поруч розташований гірськолижний курорт Пилипець, недалеко мальовничий водоспад Шипіт.

Однак гора підступна, під час хуртовини видимість падає до декількох метрів і загубитися можна навіть в добре знайомій місцевості. На Гембі ж спуски на різні сторони гори дуже схожі, і туристи, думаючи, що йдуть у напрямку до сіл, можуть опинитися зовсім на іншому спуску.