Украинцам разрешат легально доплачивать врачам за медицинские услуги, - Радуцкий

Пациенты смогут из своего кармана платить за работу медиков, которая не входит в бесплатный государственный пакет.

До конца 2021 года в Украине планируют запустить механизм доплаты за медицинские услуги. Подробности на своей странице в "Фейсбук" рассказала глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Нововведение должно легализовать сооплаты за услуги, которые не входят в бесплатные пакеты. По словам народного депутата, украинцы все равно платят за них врачам, но неофициально, общая сумма составляет 95 миллиардов гривен — именно столько не хватает в программе медицинских гарантий. Авторы инициативы намерены определить услуги, за которые пациенты смогут легально доплатить.

"Например, гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург. НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора", — объяснил Михаил Радуцкий. Сегодня этот механизм работает нелегально. Пациент просто договаривается с врачами и платит за операцию в конверте".

В 2017 году такой пункт изъяли из закона о государственных финансовых гарантиях, а теперь решили вернуть, чтобы вывести платежи из тени. Как сообщил нардеп, в Верховной Раде уже создана рабочая группа по страховой медицине, в которую входят работники Национальной службы здоровья, Нацбанка, руководители медучреждений и страховых компаний. Сейчас они обсуждают законопроект о доплатах и соплатежах.

Кроме того, Михаил Радуцкий обсудил идею с директором Офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Беном Зиннером и предложил присоединиться к обсуждению. Он считает, что в группу нужно пригласить представителей ВОЗ и Всемирного банка.

Ранее Михаил Радуцкий сообщил, что с начала вакцинации в Украине зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, что более 1% от всех вакцинаций. По информации депутата, один случай привел к госпитализации человека. За сутки, 3 марта, вакцину получили 2680 человек. Меньше всего — на Закарпатье (30 человек). Больше всего — в Днепропетровской области (350 человек). За первую неделю вакцину получили почти 10 тысяч граждан. Политик добавил, что из обещанных 500 мобильных бригад работали только 45, то есть 10%.