Українцям дозволять легально доплачувати лікарям за медичні послуги, — Радуцький

Пацієнти зможуть зі своєї кишені платити за роботу медиків, яка не входить до безкоштовного державного пакету.

До кінця 2021 року в Україні планують запустити механізм доплати за медичні послуги. Подробиці на своїй сторінці у "Фейсбук" розповів глава Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нововведення має легалізувати співоплати за послуги, які не входять до безкоштовних пакетів. За словами народного депутата, українці все одно платять за них лікарям, але неофіційно, загальна сума становить 95 мільярдів гривень — саме стільки не вистачає в програмі медичних гарантій. Автори ініціативи мають намір визначити послуги, за які пацієнти зможуть легально доплатити.

"Наприклад, громадянин хоче, щоб його оперував відомий хірург. НСЗУ платить за проведення операції, а пацієнт доплачує різницю між тарифами звичайного хірурга та відомого професора", — пояснив Михайло Радуцький. Сьогодні цей механізм працює нелегально. Пацієнт просто домовляється з лікарями і платить за операцію в конверті".

У 2017 році такий пункт вилучили із закону про державні фінансові гарантії, а тепер вирішили повернути, щоб вивести платежі з тіні. Як повідомив нардеп, у Верховній Раді вже створена робоча група зі страхової медицини, до якої належать працівники Національної служби здоров'я, Нацбанку, керівники медустанов і страхових компаній. Зараз вони обговорюють законопроект про доплати і соплатежі.

Крім того, Михайло Радуцький обговорив ідею з директором Офісу охорони здоров'я Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Беном Зіннерітом і запропонував приєднатися до обговорення. Він вважає, що в групу потрібно запросити представників ВООЗ та Світового банку.

Раніше Михайло Радуцький повідомив, що з початку вакцинації в Україні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, що більше 1% від всіх вакцинацій. За інформацією депутата, один випадок призвів до госпіталізації людини. За добу, 3 березня, вакцину отримали 2 680 осіб. Найменше — на Закарпатті (30 осіб). Найбільше — у Дніпропетровській області (350 осіб). За перший тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч громадян. Політик додав, що з обіцяних 500 мобільних бригад працювали тільки 45, тобто 10%.