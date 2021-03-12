В Украине впервые с 1970-х обновят систему предсказания погоды

После одобрения проекта властями Украины и США, работы могут быть выполнены за 2-3 года.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) подписала протокол о намерениях с американской компанией Baron – Critical Weather Intelligence. Предполагаемое сотрудничество будет направлено на модернизацию гидрометеорологической системы в Украине, которая не обновлялась с 1970-х годов. Установят 13 радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и более достоверными метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.

После одобрения проекта в украинском парламенте и властями США, за 2-3 года система будет развернута полностью, сказал министр МВД Арсен Аваков.

"Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании Baron, американский Eximbank подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации проекта. Подписание протокола о намерениях – это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины", – заявил министр.

"Наши специалисты будут видеть загрязнение воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень рек. Наша система будет лучше, чем во многих странах Европы", – надеется Аваков.

Компания Baron – Critical Weather Intelligence основана в 1989 году. Она является одной из ведущих компаний США в сфере метеопрогнозирования.

Напомним, харьковский степной сурок Тимка IIІ не увидел своей тени, когда его достали из домика 2 февраля, а это означает, что весна будет ранняя. "Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю – две, а надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", – истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.