В Україні вперше з 1970-х оновлять систему передбачення погоди

Після схвалення проекту владою України та США, роботи можуть бути виконані за 2-3 роки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) підписала протокол про наміри з американською компанією Baron — Critical Weather Intelligence. Передбачувана співпраця буде спрямована на модернізацію гідрометеорологічної системи в Україні, яка не оновлювалася з 1970-х років. Встановлять 13 радарів і кілька тисяч спеціальних датчиків, які допоможуть робити швидше й більш достовірними метеопрогнози і тим самим завчасно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та небезпечні погодні й природні явища.

Після схвалення проекту в українському парламенті та владою США, за 2-3 роки система буде розгорнута повністю, сказав міністр МВС Арсен Аваков.

"Більше трьох років ми готувалися до підписання цього документа. Наші фахівці відвідували заводи компанії Baron, американський Eximbank підтвердив готовність надати фінансову підтримку в реалізації проекту. Підписання протоколу про наміри — це початок масштабного реформування гідрометеорологічної служби України", — заявив міністр.

"Наші фахівці бачитимуть забруднення повітря по всій країні, передбачатимуть температуру хвойної підстилки в лісах, насиченість водою атмосфери, бачитимуть рівень річок. Наша система буде кращою, ніж у багатьох країнах Європи", — сподівається Аваков.

Компанія Baron — Critical Weather Intelligence заснована в 1989 році. Вона є однією з провідних компаній США в сфері метеопрогнозування.

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