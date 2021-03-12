Майские-2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы
В первой половине мая дважды будут длительные выходные, благодаря государственным праздникам.
Традиционно в Украине 1 мая отмечается День труда. Этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – также будет выходной.
На 2 мая в этом году приходится православная Пасха. Согласно решению правительства, этот день является нерабочим. Но поскольку Пасха празднуется всегда в воскресенье, то нерабочим всегда является и ближайший за нею рабочий день. Понедельник, 3 мая в этом году уже и так выходной, поэтому выходным стал вторник, 4 мая.
9 мая – День Победы. Поскольку в этом году он совпадает с выходным днем, то следующий день после него, понедельник, 10 мая, станет нерабочим.
Таким образом, в мае выходными будут четыре дня подряд – с 1 по 4 мая и три дня подряд – с 8 по 10 мая.
Май-2021:
- количество календарных дней – 31
- рабочие дни, количество – 18
- праздничные и выходные дни – 13
- предпраздничные (укороченные на 1 час) – нет
- государственные праздники: 1 мая – День труда; 2 мая – Пасха; 9 мая – День Победы.
Праздники и памятные даты мая-2021:
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
- 7 мая — День радио
- 8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая — Международный день Красного Креста
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая — Международный день семей, День Европы, День науки
- 16 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая — Международный день музеев
- 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия
- 23 мая — Праздник Героев
- 24 мая — День славянской письменности и культуры
- 25 мая — День филолога
- 25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 30 мая — День химика, День Киева
- 31 мая — Всемирный день без табака
Напомним, в марте 2021 года у украинцев 22 два рабочих дня и 9 выходных. Помимо суббот и воскресений нерабочим был и понедельник 8 марта, в который отмечается Международный женский день. Согласно Кодексу законов Украины о труде, в марте этот праздник является единственным, который определен как государственный, потому только в этот день был дополнительный выходной.