Майские-2021: сколько и когда будут отдыхать украинцы

В первой половине мая дважды будут длительные выходные, благодаря государственным праздникам.

Традиционно в Украине 1 мая отмечается День труда. Этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, то выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – также будет выходной.

На 2 мая в этом году приходится православная Пасха. Согласно решению правительства, этот день является нерабочим. Но поскольку Пасха празднуется всегда в воскресенье, то нерабочим всегда является и ближайший за нею рабочий день. Понедельник, 3 мая в этом году уже и так выходной, поэтому выходным стал вторник, 4 мая.

9 мая – День Победы. Поскольку в этом году он совпадает с выходным днем, то следующий день после него, понедельник, 10 мая, станет нерабочим.

Таким образом, в мае выходными будут четыре дня подряд – с 1 по 4 мая и три дня подряд – с 8 по 10 мая.

Май-2021:

количество календарных дней – 31

рабочие дни, количество – 18

праздничные и выходные дни – 13

предпраздничные (укороченные на 1 час) – нет

государственные праздники: 1 мая – День труда; 2 мая – Пасха; 9 мая – День Победы.

Праздники и памятные даты мая-2021:

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

7 мая — День радио

8-9 мая — Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

8 мая — Международный день Красного Креста

12 мая — Всемирный день медицинских сестер

15 мая — Международный день семей, День Европы, День науки

16 мая — День памяти жертв политических репрессий, День молодежных и детских общественных организаций, Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая — Международный день музеев

19 мая — Международный день борьбы с гепатитами

20 мая — День банковских работников, Всемирный день метролога

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая — Международный день биологического разнообразия

23 мая — Праздник Героев

24 мая — День славянской письменности и культуры

25 мая — День филолога

25-31 мая — Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

29 мая — Международный день миротворцев ООН, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

30 мая — День химика, День Киева

31 мая — Всемирный день без табака

Напомним, в марте 2021 года у украинцев 22 два рабочих дня и 9 выходных. Помимо суббот и воскресений нерабочим был и понедельник 8 марта, в который отмечается Международный женский день. Согласно Кодексу законов Украины о труде, в марте этот праздник является единственным, который определен как государственный, потому только в этот день был дополнительный выходной.