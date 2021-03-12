Травневі-2021: скільки і коли будуть відпочивати українці
У першій половині травня двічі будуть тривалі вихідні, завдяки державним святам.
Традиційно в Україні 1 травня відзначається День праці. Цей день є офіційним вихідним. Оскільки це свято у 2021 році припадає на суботу, то вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто на понеділок. Отже 3 травня — також буде вихідний.
На 2 травня цього року припадає православний Великдень. Згідно з рішенням уряду, цей день є неробочим. Але оскільки Великдень святкується завжди в неділю, то неробочим завжди є і найближчий за нею робочий день. Понеділок, 3 травня в цьому році вже і так вихідний, тому вихідним став вівторок, 4 травня.
9 травня День Перемоги. Оскільки в цьому році він збігається з вихідним днем, то наступний день після нього, понеділок, 10 травня, стане неробочим.
Таким чином у травні вихідними будуть чотири дні поспіль — з 1 по 4 травня і три дні поспіль — з 8 по 19 травня.
Травень-2021:
- кількість календарних днів — 31
- робочі дні — 18
- святкові та вихідні дні — 13
- передсвяткові (скорочені на 1 годину) — немає
- державні свята: 1 травня — День праці; 2 травня — Великдень; 9 травня — День Перемоги.
Свята та памʼятні дати травня-2021:
- 3 травня — Всесвітній день свободи друку (преси)
- 7 травня — День радіо
- 8-9 травня — Дні памʼяті та примирення, присвячені памʼяті жертв Другої світової війни
- 8 травня — Міжнародний день Червоного Хреста
- 12 травня — Всесвітній день медичних сестер
- 15 травня — Міжнародний день сімей, День Європи, День науки
- 16 травня — День памʼяті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день памʼяті людей, які померли від СНІДу
- 17 травня — Всесвітній день електрозвʼязку та інформаційного суспільства
- 18 травня — Міжнародний день музеїв
- 19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами
- 20 травня — День банківських працівників, Всесвітній день метролога
- 21 травня — Всесвітній день культурного різноманіття в імʼя діалогу та розвитку
- 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття
- 23 травня — Свято Героїв
- 24 травня — День словʼянської писемності і культури
- 25 травня — День філолога
- 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій
- 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
- 30 травня — День хіміка, День Києва
- 31 травня — Всесвітній день без тютюну
Нагадаємо, що в березні 2021 року в українців 22 робочих дні і 9 вихідних. Крім субот і неділь, неробочим був і понеділок 8 березня, у який відзначається Міжнародний жіночий день. Відповідно до Кодексу законів України про працю, у березні це свято є єдиним, яке визначене як державне, тому тільки в цей день був додатковий вихідний.