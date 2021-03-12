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Травневі-2021: скільки і коли будуть відпочивати українці

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календар, травень, 2021, робочі дні, вихідні, свята, фото
Фото: 24 Канал

У першій половині травня двічі будуть тривалі вихідні, завдяки державним святам.

Традиційно в Україні 1 травня відзначається День праці. Цей день є офіційним вихідним. Оскільки це свято у 2021 році припадає на суботу, то вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто на понеділок. Отже 3 травня — також буде вихідний.

На 2 травня цього року припадає православний Великдень. Згідно з рішенням уряду, цей день є неробочим. Але оскільки Великдень святкується завжди в неділю, то неробочим завжди є і найближчий за нею робочий день. Понеділок, 3 травня в цьому році вже і так вихідний, тому вихідним став вівторок, 4 травня.

9 травня День Перемоги. Оскільки в цьому році він збігається з вихідним днем, то наступний день після нього, понеділок, 10 травня, стане неробочим.

Таким чином у травні вихідними будуть чотири дні поспіль — з 1 по 4 травня і три дні поспіль — з 8 по 19 травня.

Травень-2021:

  • кількість календарних днів — 31
  • робочі дні — 18
  • святкові та вихідні дні — 13
  • передсвяткові (скорочені на 1 годину) — немає
  • державні свята: 1 травня — День праці; 2 травня — Великдень; 9 травня — День Перемоги.
календар, травень, 2021, робочі, дні

Свята та памʼятні дати травня-2021:

  • 3 травня — Всесвітній день свободи друку (преси)
  • 7 травня — День радіо
  • 8-9 травня — Дні памʼяті та примирення, присвячені памʼяті жертв Другої світової війни
  • 8 травня — Міжнародний день Червоного Хреста
  • 12 травня — Всесвітній день медичних сестер
  • 15 травня — Міжнародний день сімей, День Європи, День науки
  • 16 травня — День памʼяті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури, Всесвітній день памʼяті людей, які померли від СНІДу
  • 17 травня — Всесвітній день електрозвʼязку та інформаційного суспільства
  • 18 травня — Міжнародний день музеїв
  • 19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами
  • 20 травня — День банківських працівників, Всесвітній день метролога
  • 21 травня — Всесвітній день культурного різноманіття в імʼя діалогу та розвитку
  • 22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня — Свято Героїв
  • 24 травня — День словʼянської писемності і культури
  • 25 травня — День філолога
  • 25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій
  • 29 травня — Міжнародний день миротворців ООН, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
  • 30 травня — День хіміка, День Києва
  • 31 травня — Всесвітній день без тютюну

Нагадаємо, що в березні 2021 року в українців 22 робочих дні і 9 вихідних. Крім субот і неділь, неробочим був і понеділок 8 березня, у який відзначається Міжнародний жіночий день. Відповідно до Кодексу законів України про працю, у березні це свято є єдиним, яке визначене як державне, тому тільки в цей день був додатковий вихідний.