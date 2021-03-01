Календарь выходных и праздников на март-2021: в какие дни украинцы официально отдыхают
В марте украинцев ждет один дополнительный выходной.
В марте 2021 года украинцев ждет двадцать два рабочих дня и девять выходных. Так, помимо суббот и воскресений нерабочим будет и понедельник 8 марта, в который отмечается Международный женский день.
Согласно Кодексу законов Украины о труде, в марте-месяце этот праздник является единственным, который определен как государственный, потому только в этот день будет дополнительный выходной.
Также в марте 2021 года украинцев ждут такие праздники:
1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"
3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы
7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
8 марта - начало Масленицы
9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко
12 марта - Международный день сна
13 марта - День землеустроителя Украины
14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста
17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине
19 марта - День клиента
20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
23 марта - Всемирный день метеоролога
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести
26 марта - День Национальной гвардии Украины
27 марта - Час Земли, Международный день театра
Отметим, Фокус также рассказывал какой прогноз погоды обещает на март Укргидрометцентр.