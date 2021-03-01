Календарь выходных и праздников на март-2021: в какие дни украинцы официально отдыхают

В марте украинцев ждет один дополнительный выходной.

В марте 2021 года украинцев ждет двадцать два рабочих дня и девять выходных. Так, помимо суббот и воскресений нерабочим будет и понедельник 8 марта, в который отмечается Международный женский день.

Согласно Кодексу законов Украины о труде, в марте-месяце этот праздник является единственным, который определен как государственный, потому только в этот день будет дополнительный выходной.

Также в марте 2021 года украинцев ждут такие праздники:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации"

3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы

7 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания

8 марта - начало Масленицы

9 марта - Международный день диджея, День рождения Тараса Шевченко

12 марта - Международный день сна

13 марта - День землеустроителя Украины

14 марта - Международный день числа "Пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, Прощеное воскресенье

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста

17 марта - День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине

19 марта - День клиента

20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья

21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта - Всемирный день метеоролога

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

25 марта - День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Час Земли, Международный день театра

[ + – ] Календарь выходных и рабочих дней, март 2021 Фото: kalendari.co.ua

Отметим, Фокус также рассказывал какой прогноз погоды обещает на март Укргидрометцентр.