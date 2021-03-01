Календар вихідних та свят на березень-2021: у які дні українці офіційно відпочивають

У березні на українців чекає один додатковий вихідний.

У березні 2021 року українців чекає двадцять два робочих дні і дев'ять вихідних. Так, крім субот і неділь, неробочим буде і понеділок 8 березня, у який відзначається Міжнародний жіночий день.

Згідно з Кодексом законів України про працю, у березні це свято є єдиним, яке визначене як державне, тому тільки в цей день буде додатковий вихідний.

Також у березні 2021 року на українців чекають такі свята:

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації"

3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи

7 березня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

8 березня — початок Масляної

9 березня — Міжнародний день ді-джея, День народження Тараса Шевченка

12 березня — Міжнародний день сну

13 березня — День землевпорядника України

14 березня — Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, День українського добровольця, Прощена неділя

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту

17 березня — День святого Патріка, День мобілізаційного працівника в Україні

19 березня — День клієнта

20 березня — День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя

21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня — Всесвітній день метеоролога

24 березня — Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 березня — День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою або зникли безвісти

26 березня — День Національної гвардії України

27 березня — Година Землі, Міжнародний день театру

[ + – ] Календар вихідних і робочих днів, березень 2021 Фото: kalendari.co.ua

Зазначимо, що Фокус також розповідав, який прогноз погоди обіцяє на березень Укргідрометцентр.