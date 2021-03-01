Календар вихідних та свят на березень-2021: у які дні українці офіційно відпочивають
У березні на українців чекає один додатковий вихідний.
У березні 2021 року українців чекає двадцять два робочих дні і дев'ять вихідних. Так, крім субот і неділь, неробочим буде і понеділок 8 березня, у який відзначається Міжнародний жіночий день.
Згідно з Кодексом законів України про працю, у березні це свято є єдиним, яке визначене як державне, тому тільки в цей день буде додатковий вихідний.
Також у березні 2021 року на українців чекають такі свята:
1 березня — Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День "Нуль дискримінації"
3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи
7 березня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
8 березня — початок Масляної
9 березня — Міжнародний день ді-джея, День народження Тараса Шевченка
12 березня — Міжнародний день сну
13 березня — День землевпорядника України
14 березня — Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день планетаріїв, День українського добровольця, Прощена неділя
15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, початок Великого посту
17 березня — День святого Патріка, День мобілізаційного працівника в Україні
19 березня — День клієнта
20 березня — День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя
21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день лісів, День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
23 березня — Всесвітній день метеоролога
24 березня — Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
25 березня — День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою або зникли безвісти
26 березня — День Національної гвардії України
27 березня — Година Землі, Міжнародний день театру
Зазначимо, що Фокус також розповідав, який прогноз погоди обіцяє на березень Укргідрометцентр.