На станциях киевского метро появилась карта "первых свиданий"

Исследователи выяснили, что самым популярным местом для встреч у влюбленных в Киеве является Подол.

В киевском метрополитене появилась карта первых свиданий, на которой показаны самые популярные места для романтических свиданий.

Об этом сообщает столичный метрополитен со ссылкой на исследование, во время которого за 2 месяца собрали 500 историй, отметив на интерактивной карте популярные для встреч места.

В частности, выяснилось, что чаще всего влюбленные пары назначают встречи на "Контрактовой площади", "Арсенальной", "Крещатике", "Льва Толстого" и "Золотых Воротах".

[ + – ] Скриншот карты/firstdatesmap.com

Руководитель метрополитена Виктор Брагинский поблагодарил организаторов проекта, отметив, что такие проекты "на мгновение отвлекают от ежедневного ритма дел".

Координатор проекта Анна Кириченко рассказала, что "с командой зачитывались и радовались историям о часах разговоров или поцелуях на станциях".

"Впрочем, киевляне нас удивили и на карте обозначены и неожиданные места, например, Дарницкое кладбище, где одна пара ела мивину", – рассказала Анна Кириченко.

Исследователи выяснили, что самым популярным местом в Киеве является Подол. Там свидания начинаются с метро "Контрактовая площадь". Кроме того, встречи назначают у памятников Сковороде или Сагайдачного. "Крещатик" у киевлян оказался не таким популярным.

Об истории свиданий и особенности каждого места теперь можно будет прочитать на станциях метро "Контрактовая площадь", "Арсенальная", "Крещатик", "Льва Толстого" и "Золотые Ворота". Соответствующие постеры на станциях метро должны разместить до 11 мая.

Проект реализован при поддержке Европейского союза по программе Дом Европы.

Ранее сообщалось, что Европейский бан реконструкции и развития и "Киевский метрополитен" подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. За деньги ЕБРР город сможет купить 10 новых составов по 5 вагонов каждый. Новые составы будут работать на Сирецко-Печерской линии метро.

Ранее в киевском метро появился первый состав, который модернизировали силами подземки.