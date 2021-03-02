Киевский метрополитен получил кредит на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов

В КГГА планируют заключить контракт на поставку новых вагонов до конца 2021 года.

Европейский бан реконструкции и развития и "Киевский метрополитен" подписали кредитно соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За деньги ЕБРР город сможет купить 10 новых составов по 5 вагонов каждый. Новые составы будут работать на Сирецко-Печерской линии метро.

"Надеюсь, до конца этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов столичного метро. По условиям кредитования город получает от ЕБРР отсрочку платежа на 12 лет", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

[ + – ] Виталий Кличко и представители ЕБРР подписали кредитное соглашение Фото: пресс-служба КГГА

Кличко добавил, что сейчас в подземке используют 800 вагонов и около 100 из них в критическом состоянии. Они требуют замены в ближайшие 3-4 года. Кредит позволит частично удовлетворить нужду в замене вагонов.

Станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть к концу года. По словам мэра Киева, строители метро уже разработали более 700 метров туннеля из необходимых 1300 по направлению к станции "Сирецкая".

В ЕБРР отмечают, что их позиция заключается в том, чтобы как можно большее количество киевлян оставляли свои автомобили дома и передвигались по городу с комфортом.

Напомним, в ноябре 2020 мэр Киева показал как движется строительство метро. В ноябре строители прошли 100 метров перегона к "Сирецкой".

Отметим, в Киевском метро появился первый состав, который модернизировали силами подземки.

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