В киевском метро появится первый поезд, модернизированный силами подземки (фото)

Стоимость модернизации составила 35 миллионов гривен. Все материалы и оборудование закупили у отечественных поставщиков.

В ближайшие дни в столичной подземке начнет ездить первый поезд, который был полностью модернизирован силами коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Речь идет о модернизации поезда из пяти вагонов моделей 1981-1984 годов выпуска.

Фото: пресс-служба КГГА

По данным КГГА, в вагонах заменили дверное оборудование, окна, установили салонное освещение с использованием экономичных светодиодных светильников, повысили надежность работы электрооборудования и пожарной безопасности.

Помимо этого, теперь в вагонах будет работать система визуального информирования пассажиров на схеме линии метро, где будет отображаться местонахождения поезда в данный момент времени.

Фото: пресс-служба КГГА

Стоимость модернизации составила 35 миллионов гривен. Все материалы и оборудование закупили у отечественных поставщиков.

"Практически мы имеем новый поезд метро — удобный как для пассажиров, так и для машиниста. Корпус вагонов сделаны из стеклопластика, новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года", – отметил замглавы КГГА Александр Густелев.

Фото: пресс-служба КГГА

Как сообщалось ранее, киевлян возмутила замена аутентичных деревянных дверей в метро на железные.

Так, в подземке приняли решение заменить все двери на станциях: вместо аутентичных деревянных установят металлические. Дизайн новых дверей не понравился как многим киевлянам и гостям столицы, так и пресс-службе столичной подземки, о чем они и написали в Facebook.

"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена проводится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида", – заявили в пресс-службе.

Напомним, в 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или на 44% меньше, чем в 2019 году.

Также мы писали, что в метро Киева установили табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда.