У київському метро з'явиться перший поїзд, модернізований силами підземки (фото)

Вартість модернізації склала 35 мільйонів гривень. Усі матеріали й устаткування закупили у вітчизняних постачальників.

Найближчими днями в столичній підземці почне їздити перший поїзд, який був повністю модернізований силами комунального підприємства "Київський метрополітен". Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про модернізацію поїзда з п'яти вагонів моделей 1981-1984 років випуску.

Фото: пресс-служба КГГА

За даними КМДА, у вагонах замінили дверне обладнання, вікна, встановили салонне освітлення з використанням економічних світлодіодних світильників, підвищили надійність роботи електрообладнання та пожежної безпеки.

Крім цього, тепер у вагонах працюватиме система візуального інформування пасажирів на схемі лінії метро, де відображатиметься місцезнаходження поїзда в певний момент часу.

Фото: пресс-служба КГГА

Вартість модернізації склала 35 мільйонів гривень. Усі матеріали й устаткування закупили у вітчизняних постачальників.

"Практично ми маємо новий поїзд метро — зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблений зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів гарантують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки", — зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Фото: пресс-служба КГГА

Як повідомлялося раніше, киян обурила заміна автентичних дерев'яних дверей в метро на залізні.

Так, у підземці вирішили замінити всі двері на станціях: замість автентичних дерев'яних встановлять металеві. Дизайн нових дверей не сподобався як багатьом киянам і гостям столиці, так і прес-службі столичної підземки, про що вони і написали у Facebook.

"Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН (державні будівельні норми — ред.) Повинні бути саме такі — металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно та поступово будуть всі двері тільки такого виду", — заявили в прес-службі.

Нагадаємо, у 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або на 44% менше, ніж у 2019 році.

Також ми писали, що в метро Києва встановили табло, яке показує відлік часу до прибуття поїзда.