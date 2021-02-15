Киевлян возмутила замена аутентичных деревянных дверей в метро на железные

Комментаторы страницы Киевского метрополитена считают, что можно было обеспечить безопасность, сохранив эстетику деревянных дверей

В киевском метрополитене приняли решение заменить все двери на станциях: вместо аутентичных деревянных установят металлические.

Дизайн новых дверей не понравился как киевлянам и гостям столицы, так и пресс-службе столичной подземки, о чем они и написали в Facebook.

"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена проводится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида", – заявили в пресс-службе.

[ + – ] Сообщение киевского метрополитена

В многочисленных комментариях жители Киева выражают свое возмущение данным решением киевского метро, отдельно указывая на то, что деревянные двери простояли долгие десятилетия и ни разу не загорелись.

Кроме того, пользователи говорят о том, что существуют современные технологии, позволяющие сделать несгораемыми и деревянные двери.

"Звучит не больше чем оправдание, есть миллион способов стилизовать новую дверь под старую, а не оправдывать убожество которое вы сделали. Вплоть до установки металлической двери глубже деревянной, для ДБН, и оставить декоративную внешнюю", – пишет Богдан Майлов.

[ + – ] Сообщение Богдана Майлова

Виктория Таланко считает, что замена дверей — не главная проблема, которая есть у метрополитена.

"А в Париже тоже такие двери? Двери — не самая большая ваша проблема. От страшных старых крюковских вагонов за дверь не спрячешься. И тех мало на маршрут выпускают", – указала она.

[ + – ] Сообщение Виктории Таланко

Назар Хожай удивлен, что проблема ГСН стала волновать столичную подземку лишь сейчас.

"Интересно почему раньше вас ГСН не волновали? Ну хоть сохраните оригинальные двери, пожалуйста, чтобы когда-нибудь адекватные люди смогли их вернуть назад", – просит мужчина.

[ + – ] Сообщение Назара Ходжай

"Какое УБОЖЕСТВО! Списали денег и заказали самые дешёвые уродские двери, как для технических помещений в тоннеле", – возмущен Филипп Ев.

[ + – ] Сообщение Филлипа Ев

А Мария Калкатина обращает внимание на другой важный момент, касающийся противопожарной безопасности в метрополитене.

"А реклама, которой затянуты станции, не затрагивает противопожарную безопасность? Что будет с ней, если загорится?", – спрашивает она.

[ + – ] Сообщение Марии Калкатиной

В целом, пользователи недовольны решением руководства киевской подземки и убеждены в том, что можно было найти другое решение.

"Эти новые двери просто символ того, что сейчас происходит в городе! Изуродовали очередной памятник архитектуры", – резюмировал Fil Zhitkovsky.

[ + – ] Сообщение Fil Zhitkovsky

Ранее сообщалось, что в 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или на 44% меньше, чем в 2019 году.

Также мы писали, что в метро Киева установили табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда.

А 13 января неизвестные вандалы разбили окна в поездах киевского метрополитена.

Фокус сообщал, что метро на Виноградарь, по словам мэра Киева Виталия Кличко, откроют в 2021 году.