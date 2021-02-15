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Киевлян возмутила замена аутентичных деревянных дверей в метро на железные

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Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro | Двери в столичной подземке

Комментаторы страницы Киевского метрополитена считают, что можно было обеспечить безопасность, сохранив эстетику деревянных дверей

В киевском метрополитене приняли решение заменить все двери на станциях: вместо аутентичных деревянных установят металлические.

Дизайн новых дверей не понравился как киевлянам и гостям столицы, так и пресс-службе столичной подземки, о чем они и написали в Facebook.

"Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типовые. Замена проводится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида", – заявили в пресс-службе.

Сообщение киевского метрополитена

В многочисленных комментариях жители Киева выражают свое возмущение данным решением киевского метро, отдельно указывая на то, что деревянные двери простояли долгие десятилетия и ни разу не загорелись.

Кроме того, пользователи говорят о том, что существуют современные технологии, позволяющие сделать несгораемыми и деревянные двери.

"Звучит не больше чем оправдание, есть миллион способов стилизовать новую дверь под старую, а не оправдывать убожество которое вы сделали. Вплоть до установки металлической двери глубже деревянной, для ДБН, и оставить декоративную внешнюю", – пишет Богдан Майлов.

Киев, метро, двери, замена, комментарии,
Сообщение Богдана Майлова

Виктория Таланко считает, что замена дверей — не главная проблема, которая есть у метрополитена.

"А в Париже тоже такие двери? Двери — не самая большая ваша проблема. От страшных старых крюковских вагонов за дверь не спрячешься. И тех мало на маршрут выпускают", – указала она.

Киев, метро, двери, замена, комментарии,
Сообщение Виктории Таланко

Назар Хожай удивлен, что проблема ГСН стала волновать столичную подземку лишь сейчас.

"Интересно почему раньше вас ГСН не волновали? Ну хоть сохраните оригинальные двери, пожалуйста, чтобы когда-нибудь адекватные люди смогли их вернуть назад", – просит мужчина.

Киев, метро, двери, замена, комментарии,
Сообщение Назара Ходжай

"Какое УБОЖЕСТВО! Списали денег и заказали самые дешёвые уродские двери, как для технических помещений в тоннеле", – возмущен Филипп Ев.

Киев, метро, двери, замена, комментарии,
Сообщение Филлипа Ев

А Мария Калкатина обращает внимание на другой важный момент, касающийся противопожарной безопасности в метрополитене.

"А реклама, которой затянуты станции, не затрагивает противопожарную безопасность? Что будет с ней, если загорится?", – спрашивает она.

Киев, метро, двери, замена, комментарии,
Сообщение Марии Калкатиной

В целом, пользователи недовольны решением руководства киевской подземки и убеждены в том, что можно было найти другое решение.

"Эти новые двери просто символ того, что сейчас происходит в городе! Изуродовали очередной памятник архитектуры", – резюмировал Fil Zhitkovsky.

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Сообщение Fil Zhitkovsky

Ранее сообщалось, что в 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или на 44% меньше, чем в 2019 году.

Также мы писали, что в метро Киева установили табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда.

А 13 января неизвестные вандалы разбили окна в поездах киевского метрополитена.

Фокус сообщал, что метро на Виноградарь, по словам мэра Киева Виталия Кличко, откроют в 2021 году.