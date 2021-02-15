Киян обурила заміна автентичних дерев'яних дверей в метро на залізні
Коментатори сторінки Київського метрополітену вважають, що можна було забезпечити безпеку, зберігши естетику дерев'яних дверей.
У київському метрополітені вирішили замінити всі двері на станціях: замість автентичних дерев'яних встановлять металеві.
Дизайн нових дверей не сподобався як киянам і гостям столиці, так і прес-службі столичної підземки, про що вони і написали у Facebook.
"Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН (державні будівельні норми — ред.) Повинні бути саме такі — металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно і поступово будуть усі двері тільки такого виду", — заявили в прес-службі.
У численних коментарях жителі Києва висловлюють своє обурення цим рішенням київського метро, окремо вказуючи на те, що дерев'яні двері простояли довгі десятиліття і ні разу не загорілися.
Крім того, користувачі говорять про те, що наявні сучасні технології, які дозволяють зробити вогнетривкими і дерев'яні двері.
"Звучить не більше ніж виправдання, є мільйон способів стилізувати нові двері під старі, а не виправдовувати убозтво яке ви зробили. Аж до установки металевих дверей глибше дерев'яних, для ДБН, і залишити декоративну зовнішню", — пише Богдан Майлов.
Вікторія Таланко вважає, що заміна дверей — не головна проблема, яка є у метрополітену.
"А в Парижі теж такі двері? Двері — не найбільша ваша проблема. Від страшних старих крюківських вагонів за двері не сховаєшся. І тих мало на маршрут випускають", — зазначила вона.
Назар Хожай здивований, що проблема ДБН почала хвилювати столичну підземку лише зараз.
"Цікаво чому раніше вас ДБН не хвилювали? Ну хоч збережіть оригінальні двері, будь ласка, щоб коли-небудь адекватні люди змогли їх повернути назад", — просить чоловік.
"Яка убогість! Списали грошей і замовили найдешевші потворні двері, як для технічних приміщень в тунелі", — обурений Філіп Єв.
А Марія Калкатіна звертає увагу на інший важливий момент, який стосується протипожежної безпеки в метрополітені.
"А реклама, якою затягнуті станції, не впливає на протипожежну безпеку? Що буде з нею, якщо загориться?", — запитує вона.
Загалом, користувачі незадоволені рішенням керівництва київської підземки і переконані в тому, що можна було знайти інше рішення.
"Ці нові двері просто символ того, що зараз відбувається в місті! Знівечений черговий пам'ятник архітектури", — резюмував Fil Zhitkovsky.
Раніше повідомлялося, що в 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або на 44% менше, ніж в 2019 році.
Також ми писали, що в метро Києва встановили табло, яке показує відлік часу до прибуття поїзда.
А 13 січня невідомі вандали розбили вікна в поїздах київського метрополітену.
Фокус повідомляв, що метро на Виноградар, за словами мера Києва Віталія Кличка, відкриють у 2021 році.