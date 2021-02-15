Киян обурила заміна автентичних дерев'яних дверей в метро на залізні

Коментатори сторінки Київського метрополітену вважають, що можна було забезпечити безпеку, зберігши естетику дерев'яних дверей.

У київському метрополітені вирішили замінити всі двері на станціях: замість автентичних дерев'яних встановлять металеві.

Дизайн нових дверей не сподобався як киянам і гостям столиці, так і прес-службі столичної підземки, про що вони і написали у Facebook.

"Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН (державні будівельні норми — ред.) Повинні бути саме такі — металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно і поступово будуть усі двері тільки такого виду", — заявили в прес-службі.

[ + – ] Повідомлення київського метрополітену

У численних коментарях жителі Києва висловлюють своє обурення цим рішенням київського метро, окремо вказуючи на те, що дерев'яні двері простояли довгі десятиліття і ні разу не загорілися.

Крім того, користувачі говорять про те, що наявні сучасні технології, які дозволяють зробити вогнетривкими і дерев'яні двері.

"Звучить не більше ніж виправдання, є мільйон способів стилізувати нові двері під старі, а не виправдовувати убозтво яке ви зробили. Аж до установки металевих дверей глибше дерев'яних, для ДБН, і залишити декоративну зовнішню", — пише Богдан Майлов.

[ + – ] Повідомлення Богдана Майлова

Вікторія Таланко вважає, що заміна дверей — не головна проблема, яка є у метрополітену.

"А в Парижі теж такі двері? Двері — не найбільша ваша проблема. Від страшних старих крюківських вагонів за двері не сховаєшся. І тих мало на маршрут випускають", — зазначила вона.

[ + – ] Повідомлення Вікторії Таланко

Назар Хожай здивований, що проблема ДБН почала хвилювати столичну підземку лише зараз.

"Цікаво чому раніше вас ДБН не хвилювали? Ну хоч збережіть оригінальні двері, будь ласка, щоб коли-небудь адекватні люди змогли їх повернути назад", — просить чоловік.

[ + – ] Повідомлення Назара Ходжай

"Яка убогість! Списали грошей і замовили найдешевші потворні двері, як для технічних приміщень в тунелі", — обурений Філіп Єв.

[ + – ] Повідомлення Філліпа Єв

А Марія Калкатіна звертає увагу на інший важливий момент, який стосується протипожежної безпеки в метрополітені.

"А реклама, якою затягнуті станції, не впливає на протипожежну безпеку? Що буде з нею, якщо загориться?", — запитує вона.

[ + – ] Повідомлення Марії Калкатіной

Загалом, користувачі незадоволені рішенням керівництва київської підземки і переконані в тому, що можна було знайти інше рішення.

"Ці нові двері просто символ того, що зараз відбувається в місті! Знівечений черговий пам'ятник архітектури", — резюмував Fil Zhitkovsky.

[ + – ] Повідомлення Fil Zhitkovsky

Раніше повідомлялося, що в 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або на 44% менше, ніж в 2019 році.

Також ми писали, що в метро Києва встановили табло, яке показує відлік часу до прибуття поїзда.

А 13 січня невідомі вандали розбили вікна в поїздах київського метрополітену.

Фокус повідомляв, що метро на Виноградар, за словами мера Києва Віталія Кличка, відкриють у 2021 році.