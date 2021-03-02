Київський метрополітен отримав кредит від ЄБРР на 50 млн євро для купівлі 50 нових вагонів

У КМДА планують укласти контракт на постачання нових вагонів до кінця 2021 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку і "Київський метрополітен" підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За гроші ЄБРР місто зможе купити 10 нових складів по 5 вагонів кожний. Нові склади будуть працювати на Сирецько-Печерській лінії метро.

"Сподіваюся, що до кінця цього року ми укладемо контракт на придбання нових вагонів столичного метро. За умовами кредитування місто отримує від ЄБРР відтермінування платежу на 12 років", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

[ + – ] Віталій Кличко та представники ЄБРР підписали кредитну угоду Фото: пресс-служба КГГА

Кличко додав, що наразі в підземці використовують 800 вагонів і близько 100 з них у критичному стані. Вони вимагають заміни в найближчі 3-4 роки. Кредит дозволить частково задовольнити потребу в заміні вагонів.

Станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" планують відкрити до кінця року. За словами мера Києва, будівельники метро вже розробили понад 700 метрів тунелю з необхідних 1300 по напрямку до станції "Сирецька".

У ЄБРР зазначають, що їхня позиція полягає в тому, щоб якомога більша кількість киян залишали свої автомобілі вдома і пересувалися по місту з комфортом.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 мер Києва показав, як рухається будівництво метро. У листопаді будівельники пройшли 100 метрів перегону до "Сирецької".

Зазначимо, що в Київському метро з'явився перший склад, який модернізували силами підземки.

Раніше в мережі з'явилися фотографії того, як можуть виглядати наземні станції метро в Дніпрі.