Степанов рассказал, какими должны быть зарплаты украинских медиков

Ведомство, по словам министра, уже разработало соответствующий законопроект и будет "делать все" для его принятия в Верховной Раде.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время встречи с персоналом КНП "Новояворовская районная больница им. Ю. Липы" на Львовщине затронул тему заработных плат врачей, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в министерстве работают над тем, чтобы повысить оплату труда людей в белых халатах.

"Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, младшего — 12 тысяч гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее", – заявил он.

Согласно информации на сайте министерства, Новояворовская райбольница с июня 2020 года принимает на лечение больных с COVID-19. Заведение рассчитано на 325 коек.

Ранее Степанов предлагал прикрепить уровень зарплат врачей и медперсонала к прожиточному минимуму, как и у сотрудников прокуратуры. Он объяснил, что в стране есть прожиточный минимум, и например, 10 прожиточных минимумов должна составлять минимальная зарплата у медперсонала. Ниже она быть не может.

В декабре прошлого года министр здравоохранения раскритиковал проект государственного бюджета на 2021 год и не проголосовал за него на заседании Кабмина.

"Наша позиция остается неизменной. Мы ее выложили в бюджетном запросе, который подавали во время бюджетного процесса. И за каждой цифрой, которую мы подавали, там есть четкие расчеты стоимости медицинской услуги вплоть до гривны", – заявил Степанов. Тогда Минздрав просил выделить 296 млрд грн, но в бюджет включили только 159 млрд грн.